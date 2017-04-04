跑在堅強的路上—歐陽靖

歐陽靖談自己從不運動、痛恨跑步到完成馬拉松。(林宋以情攝)

「要相信自己，妳比妳自己想像中更好。這也是我想跟很多剛開始接觸跑步的女生說的。」這是從來不運動、痛恨跑步，到已經有5年跑齡，完成一場又一場馬拉松的歐陽靖，想對十年前的自己說的話。

綁著俐落馬尾，談起跑步，歐陽靖立刻眉飛色舞。曾經「痛恨」跑步，而且是討厭到用「痛恨」兩字。歐陽靖說她從小就不愛運動，「學生時代就不跑，體育課都是上的那種，唯一會跑步就是被『罰跑』，也因為這樣讓我更痛恨跑步。」從厭惡到愛上，轉變之大更令人好奇。

歐陽靖出生足月，但僅1900公克，是一般正常大小嬰兒的三分之二至二分之一，右腳踝天生生出來就是斷的，在保溫箱裡就打石膏，除此之外還有天生心律不整，今年經過反覆檢查，又發現自己有天生慢性肺功能不全。

每次跑步完都會咳、喉嚨乾，甚至咳到出血，咳到跑友都建議歐陽靖去看醫生，作了一系列檢查才發現自己肺部支氣管畸形，「不只在台灣會咳，去日本、美國哪裡都一樣，證明不是氣候問題。」但是醫生說，「好險妳有在跑馬拉松，不然很有可能現在天天都要吸純氧才能過活。」

歐陽靖花了1年半完成跑馬拉松的目標。(林宋以情攝)

要一個不運動的人跑步，非有個原因不可。即便已經跑了無數馬拉松，現在要歐陽靖騎單車、做NTC、上健身房運動還是很勉強，網友口中稱呼的「靖哥」回得乾脆，笑說，「我就不喜歡運動啊，如果要騎單車，為什麼不跑步就好？」

2011年10月，陪伴歐陽靖13年、渡過重度憂鬱期的寵物、也是家人「譚大寶」去世，給了歐陽靖一個勇敢的理由，立下「完成全程馬拉松」的願望。

「我很少下定決心，下決心後就不會給自己退路。」彼時歐陽靖還沒連續跑超過10公里，半程馬、全馬需要訓練多久？要花多久時間才能達成目標都是未知數，或許是因為不知道目標有多難，才能讓她說出會被熟識她的人不敢置信的決定，而這個目標，她花了1年半就完成，「努力的這段時間，我沒有一丁點想過要放棄。」

從2012年起開始有目的的跑，4月人生首度完成10公里，10月迎接首場半程馬、美國舊金山女子馬拉松，然後是2013年3月日本名古屋女子馬拉松，歐陽靖以4小時57分，在5小時內完成初馬。

歐陽靖談自己開始跑步的轉折。(林宋以情攝)

為什麼專挑純女子賽事，在歐陽靖心中，女子馬拉松有一種特別的氛圍，歐陽靖表示，一般的馬拉松賽，平均10個男生只有1個女生，「這也是為什麼我那麼喜歡跑女子賽事的原因，我很享受跟一群女生一起跑的感覺，覺得好驕傲。那種男生目送著女生出發，女生彼此互相加油、鼓勵的感覺。」

人不可無癖，就如歐陽靖親筆撰寫的跑步書《RUN! GIRLS!RUN!》中提到，馬拉松成癮的跑者，有人稱之為「Marathon junkie」(馬拉松毒蟲)，喜歡一件事物到無法自拔。

「每跑完一場全馬後還是都會感動」，歐陽靖說，「雖然每一場馬拉松，跑到30幾公里的時候，一起跑的朋友都會互相說，『我短時間內不會再跑馬拉松了』、『跑完這場今年就不跑了』。」

但是經歷過30公里的極限痛苦，奔向終點線之後，「完成的成就感，會讓妳忘記當時有多痛苦。」歐陽靖笑說，「大家反而是開始討論下一場比賽要去哪。」

(中時電子報)

歐陽靖。(林宋以情攝)