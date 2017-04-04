歐陽靖- 用跑馬拉松體驗城市
歐陽靖第一場馬拉松就是去日本名古屋，六大馬拉松跑過東京馬拉松、紐約馬拉松，今年9月則出發前往德國柏林馬拉，台灣馬拉松賽也參加過不少場，台北馬、上海馬，兩年前也跑過關島馬拉松。
關島馬拉松因為氣候因素，半夜3點起跑是一大特色，另外就是不會有關門時間，對初全馬跑者而言是不錯選擇，歐陽靖說，「關島本來就步調較慢，可以慢慢來享受這個海島地區的節奏。」關島的水肺潛水、高空跳傘也讓歐陽靖留下美好回憶。
各地馬拉松風情萬種，歐陽靖最傾心的要算是紐約馬拉松，跨越5大區、起終點在中央公園，可以深刻體驗各區不同人文風情，歐陽靖回憶，上回跑紐約馬前一天正好是萬聖節，「妳跑在路上都可以感受到，路邊加油的人群還在Party狀態，很嗨。各區間還會彼此較勁、PK，舉些『we better than Queens』(我們比皇后區好)類似這種板子，很有趣。」
國外參賽有不同體驗，歐陽靖認為參加賽事是最能體會該城市的方式，「過去旅行，妳可能就是吃東西、買東西，但如果是跑馬拉松，就可以跟這座城市有所接觸、有所連結。」
「用跑步認識城市，是很棒的方式。」歐陽靖說，像日本跑步文化從很小就養成，是他們的傳統，台灣這幾年開始跑步的風潮，但我覺得可以慢慢開始。」
歐陽靖也建議剛開始接觸跑步的女生，可以找志同道合的朋友，一起練習、報名賽事，「跑步有人會覺得無聊、就想放棄，如果有姊妹淘一起努力，跑步就能變有趣。」
歐陽靖平時一周平均練跑3天，至少40分鐘以上，一次從6公里至10公里，蒐集學習跑步知識、資訊更不可少，「我也是跑步後才開始看書、找教練，正確的跑步知識、觀念很重要，可幫助自己不要受傷。」
(中時電子報)
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