歡慶兒童節！新北市的禮物很另類
歡慶兒童節，新北市府今（4）日上午在板橋國民運動中心舉行兒童節童趣玩運動記者會，市長朱立倫宣布，即日起至11日市內11座國民運動中心的游泳館，12歲以下兒童免費入場，還有專屬的兒童運動課程，鼓勵親子一起來動健康。
活動一開始，朱立倫與籃球明星許皓程帶領現場親子們一起暖身，示範3招私房親子運動，朱立倫特別準備100精美小禮物，與孩童們分享屬專屬的節慶喜悅。
兒童節最好的禮物就是健康及家長陪伴，朱立倫指出，現在的兒童接觸太多3C產品，希望爸媽可以陪著孩子們一起來運動中心，一起運動健康，孩子成長過程中運動非常重要，家長陪伴更為重要，親子一起養成運動習慣，才能培育健康下一代。
體育處指出，即日起至11日，市內11座國民運動中心游泳館，12歲以下兒童免費入場，各中心規劃有專屬課程，鼓勵爸媽帶著孩子一起來運動，運動不但能強身還能提升專注力。
(中時)
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