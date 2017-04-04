北韓駭客攻擊全球各地金融機構 傳台灣也受害

我要評比

北韓駭客人數可能高達6000人。(圖非駭客照片/新華社)

北韓駭客鎖定全球各地金融機構攻擊行為猖獗，據報導，台灣銀行業者也受害。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，根據俄羅斯知名網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）最新報告，北韓目前與18個國家和地區銀行遭遇駭客攻擊有關。

卡巴斯基研究人員認為，北韓駭客行動已襲擊台灣、哥斯大黎加、衣索比亞、加彭、印度、印尼、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、波蘭、泰國及烏拉圭等國的金融機構。

美國FBI在3月公布一份最新調查報告，顯示孟加拉央行遭駭客入侵，隔空五鬼搬運8千多萬美金，相當於24億台幣的竊案，主嫌指向北韓，手法就跟3年前入侵索尼電影公司一樣。

2013年三家韓國電視台、一家銀行也遭駭客入侵，調查顯示，北韓人民軍121局是負責駭客攻擊的單位。據了解，121局成立於1998年，是北韓軍事力量網絡戰的一部分，其首要攻擊目標涵括南韓、日本及美國等。

121局全體成員均享有北韓國內最高層次的待遇。北韓政府自本國數學、計算機等領域甄選了大量尖端人才，加以嚴苛培訓後選取其中最優者作為網絡部隊新血，據悉選拔淘汰率逾98%。

(中時電子報)