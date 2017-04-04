歡慶7周年 豐邑喜來登推「輕鬆出行」方案

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新竹豐邑喜來登大飯店4月滿7歲，大舉推出「輕鬆出行」旅遊、美食方案，有吃、有玩還可抽萬豪集團住宿大獎。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，現代家庭對於出遊、美食的品質要求愈來愈高，也非常重視孩童的娛樂教育，近年已不斷深耕親子休閒市場，4月起推出「輕鬆出行」為主題的系列活動，包含「啟動味蕾」餐飲77折、「醇醉微醺」威士忌品牌大使品酒會、「快閃驚喜」有4間品酒、露營及電動跑車接力進駐，並有「窩新竹事」國際烏克麗麗大師、兒童烏克麗麗大賽、兒童攝影展及Glamping城市露營等4大主題活動，滿足各類族群所需。

豐邑喜來登大飯店指出，餐飲部各餐廳整個4月推出多樣優惠，也另外推出「幸運777」抽獎，凡在2樓「盛宴自助餐廳」、「邀月亭鐵板料理」、「迎月庭日式料理」及4樓「采悅軒中餐廳」消費滿777元，就有機會獲得「萬豪酒店集團」姊妹飯店住宿大獎。

(工商)