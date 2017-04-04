臉書PO文致歉 錢祐達妻「玩笑尺度沒有拿捏好」
五月天首任鼓手錢祐達，愚人節在臉書粉專PO文「復出取代冠佑」，未料事後引發喧然大波，就連冠佑都在臉書坦言「所有玩笑都不該有人被傷害」，稍早錢佑達妻也在臉書PO文，為發文玩笑尺度沒有拿捏好，跟所有造成困擾的人致歉。
錢祐達妻臉書PO出246字自清文，她表示粉絲團是由身為好友的小編管理，所有內文也都不是老公發的，只是當下小編覺得幽默，但未料尺度沒拿捏好反而將事情鬧大，甚至對冠佑及其家人造成困擾，讓夫妻倆對此事深感抱歉，不過20年來養人從未因為老公是前鼓手身分到處炫耀，最後也感謝五月天給老公上台表演的機會，因為自己也和歌迷一樣，五月天的歌代表著自己的青春回憶。
對於事件爆發後傳出被五迷圍剿，錢祐達妻也澄清此事子虛烏有，一切都只是新聞標題太過聳動，就算真的被罵夫妻倆也會虛心指教，並再度對冠佑以及家人致歉，對此許多網友也跳出來說話，表示錢祐達本身相當低調，絕對不會做此事，也希望此事件就此落幕，不要再對兩家人造成傷害。
(中時電子報)
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