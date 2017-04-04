NCAA》北卡擊敗岡薩加勇奪第6冠 貝瑞MVP

賈斯丁傑克生(右)與菜鳥主控貝瑞聯手攻下38分，帶領北卡擊敗岡薩加，勇奪NCAA冠軍，同時也是隊史第6冠。(美聯社資料照)

美國大學籃球NCAA決賽4日開打，傳統名校北卡靠著傑克森(Justin Jackson)在終場前1分40秒完成逆轉超前3分打，最終以71比65擊敗首度闖進決賽的岡薩加，勇奪隊史第6冠，菜鳥主控貝瑞(Joel Berry II)砍進22分，賽後獲選最有價值球員殊榮。

從分區到全國64強總決賽一路過關斬將的岡薩加鬥牛犬隊來勢洶洶，上半場在威廉斯高斯與帕金斯雙衛領軍下取得35比32領先優勢，下半場雙方展開激鬥，數度超前與追平，直到最後1分55秒威廉斯高斯籃下得手，岡薩加65比63領先，傑克生立馬回擊破網，而且還造成威廉斯高斯犯規，完成三分打逆轉戰局，緊接著希克斯和傑克生又連續放冷箭，最後12秒70比65，北卡贏得最終勝利，也摧毀了岡薩加想要加冕首冠的夢想。

北卡是NCAA名校，培育出包含「籃球之神」喬丹、「老飛人」卡特與史塔克豪斯等名將，上季在總冠軍賽不敵維拉諾瓦大學，本季從岡薩加的身上討回顏面。

岡薩加雖然不是傳統名校，但最出名的校友世NBA助攻王與抄截王史塔克頓，球員來自四面八方，有來自於美國、加拿大、日本、丹麥、波蘭和法國，乍看之下是一支雜牌軍，但他們卻能靠著嚴密防守殺進冠軍戰，即便與隊史首冠擦身而過，但也算是雖敗猶榮了。

此役兩隊投籃命中率都不及四成，但北卡主控貝瑞飆進4顆三分球在內攻下22分，還送出6次助攻，得分後衛傑克生貢獻16分，老將希克斯挹注13分、9籃板，米克斯7分、10籃板，四大先發主將合力攻下58分，是北卡能夠摘冠的功臣。

功虧一簣的岡薩加，隊史首冠近在咫尺，可惜守不住貝瑞與傑克生等人，威廉斯高斯15分、9籃板、6助攻，帕金斯13分。

(中時電子報)