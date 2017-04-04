清潔車撞機車 騎士送醫不治
29歲程姓男子3日下午3時許，騎機車行經新北市樹林區環漢路、東豐街口時，疑因車速過快，衝撞正在左轉的環保局清潔車，再彈飛停在路旁的銀色休旅車前，救護人員趕抵時，沈男已無生命徵象，救護人員將沈男救出，緊急送往亞東醫院急救，送醫後宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。
警方調查，清潔車疑因左轉彎與對向機車發生碰撞，碰撞力道猛烈，致程男撞擊後連人帶車滑行撞上路旁停放之自小客車後停止。
清潔車駕駛林男酒測值為0；另機車駕駛程男經亞東醫院抽血檢測後，酒測值亦為0，後續肇事責任待釐清。
樹林警分局呼籲，交岔路口為道路系統之連結點，因車流運行特性（分流、併流、穿越）較為複雜，車輛交織情況頻繁，隱含許多潛在的危險性，易發生交通事故。
行經路口轉彎車應禮讓直行車，直行車行經路口應減速慢行、遇有紅燈或「停」之標誌或標線，應確實停車再開，並遵守相關路權規定，以避免憾事發生。
(中時)
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