氣候亂了植物生理？日月潭箭竹筍產季延後
清明前後，是「箭竹筍」的開採季節，但今年或因冬季雨量不足，目前市場能見度很低，魚池街區市場只看到2名農友叫賣，且貨少價昂，帶殼的每台斤叫價140元，相較於往年清明80、90元1斤，顯然是物稀為貴；想大快朵頤，還得再等一等。
日月潭附近山區野生箭竹林不少，它長出的筍子細如手指頭，口感苦中帶甜脆，是附近鄉鎮居民最喜歡的家鄉味；每年從3月下旬開始紛紛上山找野味，後來因發展觀光，逐漸轉為地區特色名菜，也吸引農民在檳榔園下搭種。
近10幾年來，箭竹筍在日月潭一帶的產地價，3月中、下旬每台斤超過100元，4月初約80元，隨著產量增加，4月中旬過後慢慢降價，但再便宜也還能保持50或60元左右。
不過上述行情，都是帶殼的價格，剝殼後重量至少會減損7成，也就是3到4斤才能剝出1斤嫩筍；以目前帶殼140元來算，1斤已剝好殼的嫩筍，實際成本價可能達到500元。
也因為「貴森森」，想吃到過癮，勢必要等到盛產期「大出」，依往年都從4月中旬開始，今年可能得延後1到2個星期。
(中時)
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