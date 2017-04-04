中國駐聖多美普林西比大使館揭牌

去年12月與台灣斷交的聖多美普林西比，在與中國建交後三個多月，當地時間4月3日，中國駐聖多美及普林西比大使館在其首都聖多美市舉行了揭牌儀式。

據央視報導，中國大使館臨時代辦王衛、聖多美及普林西比外交部長博特略、財政貿易及海洋經濟部部長拉莫斯、基礎設施、自然資源及環境部部長諾瓦、教育科技文化及通信部部長達約，各駐聖普使節、聖普各界人士以及在聖普華人等近200人出席了揭牌儀式。

中國駐聖普大使館臨時代辦王衛在致詞中表示，中聖普復交是兩國關係中具有深遠意義的大事，復交不僅符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益，也順應了中非友好大勢，有利於發展中國家的團結與合作。中國政府重視發展與聖普的關係，願在一個中國原則和相互尊重、平等互利基礎上，深化各領域務實合作，在力所能及的範圍內，支持聖普謀求經濟社會發展、改善民生福祉、提高自主可持續發展能力的努力，使兩國復交成果實實在在地造福於兩國人民。

該國外交部長博特略表示聖普駐中國的外交機構將盡快在北京成立，非常榮幸聖普再次成為與中國有大使級外交關係的國家之一，非常榮幸能因此加入中非合作論壇成員國行列。兩國將在旅遊、農業、教育等領域開拓更多合作機會，繼續推動兩國人民的友好關係。期待兩國在合作中共同受益。

中國和聖普於1975年7月12日建交。由於1997年5月聖普宣布與台灣建交，中國政府隨後中止了聖普的外交關係。斷交期間，中國仍然保持著與聖普方面的一定經貿往來。2013年，中國駐聖多美及普林西比聯絡處掛牌成立。2016年12月21日（當地時間12月20日），聖普政府發表聲明，決定與台灣斷絕交。中方隨即對此表示讚賞和歡迎。12月26日，中國外交部長王毅與聖普外長博特略在北京舉行會談，並簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報，宣布即日起恢復中斷近20年的大使級外交關係。

(旺報)