倡導綠色殯葬 中市推無煙區小靈位

今天清明節，台中市政府民政局響應環保理念，以節能減碳及民眾便利為施政目標，除在清明期間規劃接駁專車外，並於各納骨堂塔集中代燒紙錢，更推出全國首創「無煙區小靈位」等，持續倡導綠色殯葬，希望在傳統禮俗之下，也能兼顧環境保護。

清明節到來，民政局為因應民眾掃墓需求，在清明節前即主動於全市約807公頃的墓區進行除草工作，並自3月初起至清明節的每個星期假日規劃免費掃墓接駁車，以利民眾搭車，除了減少塞車之苦。

台中市生命禮儀管理處處長陳志銘指出，生管處今年與豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所聯合推出免費掃墓接駁公車，一方面避免掃墓民眾塞車，也能達到節能減碳的效益，另外於台中市各納骨堂塔均集中代燒紙錢，避免因大量燃燒紙錢造成空汙，落實綠色殯葬。

民政局長蔡世寅表示，多元殯葬及環保問題越來越受到市民重視，生管處也積極推出創新，今年推出全國首創「無煙區小靈位」、「完備中市殯葬服務、行政相驗駐點便民」及中彰投苗區域治理「聯合海葬」等多元殯葬新文化及便民措施；未來持續以民眾需求為出發點，全力改善殯葬設施，提升服務品質，創造優質殯葬新文化。

(中時)