NCAA》名宿助陣 喬丹母校北卡奪冠史上第三

「籃球之神」喬丹的母校北卡奪得隊史第6冠，緊追在UCLA與肯塔基之後，史上排名第三。(美聯社資料照)

NCAA美國大專籃球聯賽4日在傳統名校北卡擊敗岡薩加奪得隊史第6冠之後精彩落幕，場邊北卡名宿們齊聚一堂，慶賀母校登上顛峰，同時勝利場數123場也距離史上第一肯塔基124場只有一步之遙。

NCAA傳統三大名校分別是UCLA北加州洛杉磯分校、肯塔基與北卡，其中又以UCLA的11冠為最，肯塔基8冠緊追在後，連續兩年闖進總決賽，今年圓夢的北卡以6冠排名第三。

北卡的6冠最早要追溯到1957年，相隔25年之後拿下第2冠，然後又在1993、2005與2009成功摘冠。

當中又以1982年的第二冠最讓球迷印象深刻，那就是「籃球之神」喬丹驚世一投，率領北卡大軍橫掃諸雄稱王，2005年則由目前效力於黃蜂的馬文威廉斯擊敗戴隆威廉斯領軍的伊利諾，拿下隊史第4冠。

此外，這是也北卡在NCAA進入64強決賽以來的隊史第123勝，距離由肯塔基保持的124勝只有1勝差距，此紀錄有可能在明年改朝換代。

(中時電子報)