街頭遇到老翁徘徊 永和警這麼做

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熱心警護送林姓老翁返家。（葉書宏翻攝）

熱心警護送林姓老翁返家。（葉書宏翻攝）

8旬林姓老翁日前凌晨4時許，趁家人熟睡獨自溜出家門，林翁在新北市永和區竹林路徘徊，永和警分局中正橋派出所巡佐林昭賢、警員施雅涵見狀上前關心，由於林翁無法清楚說出住家地址，擔心他在外發生意外，警方將他帶回派出所休息。

林翁僅能簡單說出自己的名字，卻不清楚回家的路，警方立即用戶政系統查詢確認身分。警方確認身分後護送返家，林翁女兒應門時，才驚覺父親半夜溜出家門。

女兒向警方表示，父親患有老人癡呆症時常出門便忘記回家的路，未料此次深夜自行出門後又迷失，感謝警方主動處理關懷，讓父親可以平安返家。

(中時)