四川大一學生遭網路詐騙 報警又遇假網警

去年剛踏入大學校園的四川羅姓大學生，近日在朋友QQ社交軟體裡掃二維碼遭遇騙局，事後在QQ裡搜索「網警110報警服務台」報警，又遭假網警行騙。

《重慶晚報》4日報導，來自四川農村的小羅，3月16日無意之中進入好友的QQ空間流覽，突然發現有一個掃描二維碼送手機的廣告。想到是好友QQ空間裡的資訊，小羅沒多想就拿出手機掃了二維碼。

該QQ要求小羅，繳納66元（人民幣，下同）的運費和450元的手機啟動費。小羅給對方轉了516元後，原以為可以坐等新手機了，諮詢對方什麼時候能發貨，對方告訴小羅手機註冊需要1000元，還需要再付550元。對方一再要求轉帳，小羅感覺對方是騙子，沒有再轉帳，便問對方能否退款。對方告訴小羅要等到晚上8點才能退款。最終小羅沒有等到退款，他意識到自己被騙了。

小羅說，因為是在QQ空間裡被騙，他沒有撥打110報警，而是從QQ上搜索「網警110」。輸入這幾個字，小羅隨便選擇了一個加為好友，告訴對方自己被騙的經過。對方問清楚事情緣由後，說需要撥打另外一個電話號碼才能退款。打電話過去，對方告訴小羅要按照他的提示操作才能解凍退款，還讓小羅登錄自己的支付寶帳號，點擊轉帳，輸入銀行卡號和金額。操作完成後，對方又告訴小羅需要轉2016元到自己的銀行卡上才能返還那516元。

小羅在找同學借錢時，同學告訴小羅被騙了。小羅馬上查看自己銀行卡裡面的錢，發現僅有的1610元錢也全部沒有了。小羅這才意識到又被騙了，於是在同學的陪伴下報了警。

(旺報)