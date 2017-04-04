女教師不滿遭調職 竊學校電腦變賣
「惡搞學校！」基隆市培德工家前教師謝女不滿校方隨意調離現職，3月晚間課後再返辦公室「惡搞洩憤」，行竊電腦主機、螢幕、印表機、電吉他、鍵盤等用自小客車載走，並把贓物轉手變賣1萬3千元，事後被校方發現報警處理，經查竟是為人師表的謝女所為，警詢時竟一度辯稱「只是要格式化電腦」，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。
謝女在培德工家任職多年，日前突遭校方轉調教務組長，負責教育部專案資料，認為不受到尊重，今年3月19日晚間，趁著學生課後離去，竟假借物品遺漏辦公室，獨自向警衛拿鑰匙再返回辦公室，偷走4部電腦主機、印表機、鍵盤及電吉他等，再用自小客車載離變賣。
教師職員隔日發現遭竊立即報警處理，經調閱監視器，發現謝女行蹤詭異，並在自小客車上發現贓物，而謝女供稱，自己只是把電腦內資料拿去格式化而已，宣稱「要惡搞學校」，為了報復去年7月突然遭校方調職，一氣之下才會衝動犯案。
(中時)
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