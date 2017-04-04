參與缺工產業 獎勵金最高10萬8千元

為促進失業勞工穩定就業，紓解特定產業缺工情形，勞動部勞動力發展署積極推動「缺工就業獎勵」措施，提供每人最高10萬8千元的就業獎勵津貼，鼓勵有意從事特定製程、特殊時程及機構照顧服務工作的勞工，可洽詢公立就業服務機構辦理。

高職畢業的小立，不曾好好規劃自己的未來，從事的也大多是搬運之類的體力工作，收入一直不穩定。25歲那年，因家中經濟因素，他急需一份穩定的工作，於是到就業中心尋求協助，表達自己願意嘗試任何工作。

就業服務員認為小立尋職態度積極，於是推介他去面試食品製造業的現場作業員職缺，小立迄今上班已逾1年半，雖然工作辛苦，但除了每月穩定的薪資，加上政府提供的缺工就業獎勵金，增加收入，同時改善經濟，朝著穩定就業的目標邁進。

勞動力發展署表示，只要勞工失業期間連續達30日以上或非自願離職等，向勞動力發展署所屬就業服務機構辦理求職登記，並經諮詢推介受僱於特定製程、3班制產業及機構照護服務工作，除了薪水，還可申領就業獎勵津貼，依就業期間長短，發給5~7千元獎勵金，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

(中時)