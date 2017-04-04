日本去年新車銷量 重回500萬大關

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日本汽車銷售協會聯合會與全國微型車協會聯合會3日發布2016年度國內新車銷量，較上年度增加2.8%至507萬7904輛，3年來首次增長。混合動力車（HV）的新版車型銷路走俏，2年來首次回到500萬大關。持續低迷的小型車則連續3年銷量減少。

共同社4日報導，從品牌來看，小型車銷勢頗佳的鈴木增加31.8%，豐田與日產等也上漲了一成多。行業團體負責人表示以新車型為中心訂單情況正在逐漸好轉，預計2017年度也將呈現堅挺之勢。

同時發布的3月日本國內新車銷量較上年同月增加了8.7%至69萬1375輛，連續5個月上漲。註冊車輛大幅上漲13.8%，小型車減少0.2%。

(旺報)