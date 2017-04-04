手繪腦麻幼童成長史，光華幼保圖畫書感人 。（黃文博攝）

光華高中幼兒保育科鄭丞芸、莊佩樺兩位同學於日前完成採訪腦性麻痺幼童的成長故事，以親手插畫配合文字書寫成為一本圖畫故事書，在兒童節前夕以「我最親愛的寶貝~腦麻慢飛天使棒棒的故事」一書，分享給關心腦性麻痺的朋友作為兒童節禮物。

鄭丞芸和莊佩樺的專題實作原本就是想「自製」一本適合大小朋友閱讀的生命教育繪本，來引導大小幼兒體認「愛和同理心」，可是兩人在構思故事內容和情節時，總覺得缺乏實質震撼人心的感動，一度曾令兩人灰心失落到極點。

透過指導老師陳雅玲的引薦，兩人認識了不會說話、無法控制自己動作、只能坐在特製椅子或由父母抱著的腦性麻痺女童~棒棒。兩人從訪問棒棒的媽媽過程中，了解棒棒的出生、生病、復健、到小學階段，這七年來所遇到的挑戰和不為人知的辛苦歷程，最後把這些故事化為文字和插圖，成為這本溫馨感人的圖畫故事書了。

鄭丞芸表示，聽了棒棒一家人的故事後，感受到棒棒的父母非常用心，同時棒棒也很努力學習專注，他們都沒有因為身分「特殊」而放棄希望，反而像生命的鬥士不斷的堅持到底，用行動來實踐未來的可能性。因此，兩人把這本圖畫故事書，帶到光華附幼向15名大班幼童說腦麻的故事，藉以傳達關懷弱勢的心情，並喚醒大家培養人與人之間的同理心。

莊佩樺說，這本書以棒棒的笑容為封面，傳達整個家對棒棒無條件的支持和呵護，讓她擁有全世界最簡單、最溫馨的微笑。我們還用光華幼保的代表色~黃色來表示希望、愛、以及溫暖，呈現棒棒在生活中的努力和勇氣。

校長張淑霞對兩人以繪本傳達「愛與同理心」的生命故事，表示讚許。尤其，兩人再運用這本圖畫書進行「『童』理心─以自製腦麻慢飛天使的繪本為例」的專題實作，結果發現許多幼兒其實都懂得他人的感受，只是沒有用言語表達出來而已。這份專題成果剛榮獲106年度全國中等學校家政群專題製作競賽之佳作獎，消息傳來，師生與有榮焉。

(中時)