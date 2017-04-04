惡劣超商店長 偷拍常客裙底風光

受害女網友將事發經過貼上臉書。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣一對情侶3日到吉安鄉一間超商購物，超商店老闆前來攀談，後來竟稱隙拿出手機偷拍女顧客裙底風光，最後遭男友發現，老闆一度辯稱在玩手機遊戲，並非偷拍，後來男友請老闆點開手機相簿，果然發現不雅照，男友請老闆立即刪除。晚間受害者越想越氣憤，將文章PO上臉書並報警，避免再有下一個人受害。

花蓮1名網友今天上午在臉書社團PO文引發熱議，女網友PO文稱「昨天凌晨下班，大約2:30到吉安鄉楓林711購買東西，被店家老闆偷拍裙底風光， 跟老闆算蠻熟，每次去買東西都會聊天，但沒想到為人是這樣，我也感到很訝異 事情的經過是這樣的?」。

「我跟我男朋友抵達那間店的時候老闆在外頭玩手機，後來我們進去購買東西的時候，老闆就跑進來詢問說今天怎麼那麼晚，我男朋友就回說我剛下班，那時我們在御飯糰區看要買什麼，後來老闆就說我們有上新產品，要不要試試看很好吃， 我跟男朋友還有老闆就移動到冷凍食品區。

老闆就開冰箱開始推薦這個很好吃什麼的，我就回我先看一下，冰箱先關起來，很浪費電，老闆還說電費很便宜。這時候我男朋友就先去別的地方找吃的。在我拿東西的時候他跟我邊聊天（那是我背對他，靠我很近手放在我裙子下方，拿手機猛拍）剛好我男友跑來找我看到，就請老闆開手機相簿給他看，當下還死不承認說是在玩遊戲，後來點開拍照程式 看到有我的照片，就請他刪掉！！身為一家店的老闆，沒想到你的為人是這樣說出來給大家知道，是不希望有下一個受害者，請大家多多小心。」

女網友的PO文才貼上不久，立馬引來網友留言，有網友建議她應該明確PO出是那一間，不要誤會吉安所有的小7男性員工，還有人質疑這樣寫會讓人「懷疑是不是全家派來的」。還有人留言說，遇到這種情況應該報警揪出不法，並告發不要縱虎歸山。

受害的女網友表示，事發當下只覺得十分錯愕，只想馬上叫他刪除照片，但後來有上警局報警，他們常常去那間超商買東西，老闆也常常跟他們聊天，沒想到會做出這種事情，以後不會再到這間超商購物，甚至連經過都不想。

(中時)