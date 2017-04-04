南市交通疏導有方 紓解掃墓 出遊湧人潮
今天是清明、兒童節4天連假最後一天，台南市轄內風景區及30處主要公墓、納骨塔周邊道路，均湧現大量車流及人潮，台南市警察局為確保轄區各道路交通順暢，規畫交通疏導崗255處，動員2556名警力及66名義交，維持各主要道路交通順暢。
為了因應今年連假掃墓及出遊人潮，台南市警察局與民政局、環保局、交通局、消防局、衛生局、工務局等單位，執行交通「分流」、「交管」、「替代」、「接駁」等交管措施，希望讓民眾能夠減少塞車等待情形。
不過，除了車潮、人潮之外，今年也相繼傳出草地火災，台南市消防局疲於出勤滅火，警察局則從旁協助周邊道路交管，確保民眾清明掃墓安全。
此外，警察局運用建置之路口監錄系統及市府交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流並將路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息及調度警力。
高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通警察大隊勤指中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。
(中時)
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