陳偉殷與吉見相約200局 達標加碼捐20萬

陳偉殷。（陳偉殷經紀團隊提供）

旅美投手陳偉殷去年季後與過去中日龍隊隊友吉見一起一同訓練，兩名「好朋友」對於今年相約設下200局目標，只要達標，陳偉殷今年加碼捐出20萬元，希望透過「陳偉殷希望基金」幫助更多有需要的單位。

陳偉殷將每年球季的表現轉化為實質捐款，去年雖因傷影響表現，按捐贈標準累積34萬捐款，但他自掏腰包補齊與前一年相同的金額，提供51萬到「陳偉殷希望基金」，今年除了原本的捐款標準外，投滿200局將再加碼捐出20萬元。

陳偉殷2012年赴美挑戰大聯盟後，先成立「陳偉殷棒球獎學金」，包括目前已在職棒打拚的Lamigo林承飛、張閔勛、統一獅林子崴、旅美小將宋文華（教士）、曾仁和（小熊）等球員都曾受惠，陳偉殷也利用季後返台時回饋母校橋頭國中、高苑工商，並舉行棒球訓練營。

2015年陳偉殷獎學金轉型為「公益信託基金」，擴大捐贈範圍，除了贊助中興大學築夢棒球營、也把愛延伸至兒童福利和動物保護，捐助伊甸基金會、狗腳印幸福聯盟、罕見疾病基金會、關懷生命協會及兒福聯等，陳偉殷盼以自己的行動拋磚引玉，吸引更多企業和球迷一同做公益。

陳偉殷。（陳偉殷經紀團隊提供）

陳偉殷公益信託希望基金捐款帳戶資訊

銀行分行：國泰世華銀行 民權分行

銀行代碼：013

帳號：019-03-0022516

戶名：國泰世華商業銀行受託陳偉殷公益信託希望基金專戶

(中時電子報)