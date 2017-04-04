陳偉殷與吉見相約200局 達標加碼捐20萬
旅美投手陳偉殷去年季後與過去中日龍隊隊友吉見一起一同訓練，兩名「好朋友」對於今年相約設下200局目標，只要達標，陳偉殷今年加碼捐出20萬元，希望透過「陳偉殷希望基金」幫助更多有需要的單位。
陳偉殷將每年球季的表現轉化為實質捐款，去年雖因傷影響表現，按捐贈標準累積34萬捐款，但他自掏腰包補齊與前一年相同的金額，提供51萬到「陳偉殷希望基金」，今年除了原本的捐款標準外，投滿200局將再加碼捐出20萬元。
陳偉殷2012年赴美挑戰大聯盟後，先成立「陳偉殷棒球獎學金」，包括目前已在職棒打拚的Lamigo林承飛、張閔勛、統一獅林子崴、旅美小將宋文華（教士）、曾仁和（小熊）等球員都曾受惠，陳偉殷也利用季後返台時回饋母校橋頭國中、高苑工商，並舉行棒球訓練營。
2015年陳偉殷獎學金轉型為「公益信託基金」，擴大捐贈範圍，除了贊助中興大學築夢棒球營、也把愛延伸至兒童福利和動物保護，捐助伊甸基金會、狗腳印幸福聯盟、罕見疾病基金會、關懷生命協會及兒福聯等，陳偉殷盼以自己的行動拋磚引玉，吸引更多企業和球迷一同做公益。
陳偉殷公益信託希望基金捐款帳戶資訊
銀行分行：國泰世華銀行 民權分行
銀行代碼：013
帳號：019-03-0022516
戶名：國泰世華商業銀行受託陳偉殷公益信託希望基金專戶
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。