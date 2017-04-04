NCAA》齊集6位冠軍成員 黃蜂星光閃爍

馬文威廉斯是喬丹大帝在北卡的學弟，如今北卡擊敗岡薩加拿下隊史第六冠，而黃蜂陣中擁有6位前NCAA冠軍成員，可說是星光閃爍。（美聯社資料照）

NCAA已有百年以上歷史，但這些奪冠球員有多少人能在NBA站穩腳步呢？又有多少支球隊能夠齊集這些好手呢？答案揭曉，目前黃蜂陣中就擁有6位前NCAA冠軍球員，其中更包含了黃蜂老闆、「籃球之神」喬丹大帝。

黃蜂目前正在拚戰NBA季後賽門票，但說起他們的球員卻是各有來頭，喬丹帶領北卡在1982年奪得隊史第二冠，然後在NBA闖出名留青史的一翻偉業，馬文威廉斯則在2005年繼喬丹之後再次率領北卡登上王位。

季中從公鹿轉隊過來的邁爾斯普郎里在2010年幫助杜克大學摘下冠軍，肯巴沃克與蘭姆則是2011年康乃狄克大學冠軍陣中的成員，最年輕的就是吉爾克里斯他在2012年協助肯塔基拿下隊史第8座總冠軍。

這支神之隊在1988年成軍，原名夏洛特山貓，2013年改名夏洛特黃蜂，喬丹大帝在2010年入主，至今只在13-14與15-16兩季殺進季後賽，可惜都在首輪遭到熱火淘汰。

(中時電子報)