NCAA》齊集6位冠軍成員 黃蜂星光閃爍
NCAA已有百年以上歷史，但這些奪冠球員有多少人能在NBA站穩腳步呢？又有多少支球隊能夠齊集這些好手呢？答案揭曉，目前黃蜂陣中就擁有6位前NCAA冠軍球員，其中更包含了黃蜂老闆、「籃球之神」喬丹大帝。
黃蜂目前正在拚戰NBA季後賽門票，但說起他們的球員卻是各有來頭，喬丹帶領北卡在1982年奪得隊史第二冠，然後在NBA闖出名留青史的一翻偉業，馬文威廉斯則在2005年繼喬丹之後再次率領北卡登上王位。
季中從公鹿轉隊過來的邁爾斯普郎里在2010年幫助杜克大學摘下冠軍，肯巴沃克與蘭姆則是2011年康乃狄克大學冠軍陣中的成員，最年輕的就是吉爾克里斯他在2012年協助肯塔基拿下隊史第8座總冠軍。
這支神之隊在1988年成軍，原名夏洛特山貓，2013年改名夏洛特黃蜂，喬丹大帝在2010年入主，至今只在13-14與15-16兩季殺進季後賽，可惜都在首輪遭到熱火淘汰。
(中時電子報)
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