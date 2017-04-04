觀光蓬勃發展 飯店祭60k高薪徵才
觀光產業蓬勃發展，帶動住宿與餐飲業就業成長，根據勞動力發展署「台灣就業通」網站統計，2月住宿及餐飲業的職缺高達1萬3千多人，創下近11年同期新高，不只即將開幕的力麗威斯汀度假酒店積極徵才，首都大飯店更祭出55K-60K的高薪聘請品牌行銷經理。
在新南向政策推動下，簽證便捷性提高，根據觀光局資料統計，今年1月東南亞國家來台觀光人次表現佳，達到近6.8萬人次、年增42.8%，其中以馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓為五大觀光客；此外，韓國觀光客也開始暴增，正式超過國人赴韓人次。
隨著各國旅客來台觀光人數成長，國內住宿及餐飲業者，紛紛展開大規模招募活動，像是櫃檯接待員、房務員、品牌行銷經理等職缺，「台灣就業通」住宿及餐飲業的職缺，在2月份的新登記求才人數高達1萬3515人，創下近11年同期的新高紀錄。
目前相關職缺包括華國商務飯店房務員，月薪28K-35K，華泰大飯店櫃檯接待員，月薪35K；宜蘭首家國際五星連鎖品牌「力麗威斯汀度假酒店」，將於4月21日試營運，祭出54K的月薪招募休閒部經理；首都大飯店更提供55K-60K的高薪，徵求品牌行銷經理，負責飯店各項行銷、專案擬定與活動執行。
勞動部指出，勞動力發展署也提供相關職前及在職訓練課程，例如領隊及導覽人員實務班、旅館民宿及餐旅人才實務技能班、餐飲業經營管理與專業人員訓練班、觀光休閒綜合人才訓練班等訓練課程，協助民眾投入觀光產業。
(中時)
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