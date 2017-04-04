港星九紋龍失聯 警破門驚見遺體倒臥浴室外

港星九紋龍突傳死訊。（圖／取自《on.cc東網》；翻攝自Youtube）

親友替九紋龍建立粉絲專頁。（圖／翻攝自臉書）

52歲港星九紋龍（招浩強）曾演出《陰陽路》系列電影，日前他曾向親友透露感冒身體不舒服，沒想到之後完全失聯，本月2日警方到他家破門而入，驚見九紋龍倒臥在浴室門外，已無生命跡象，從現場狀況與遺體推斷，警方初步研判他因昏厥倒下，撞到硬物受傷不治。

據《on.cc東網》報導，警方日前接獲親友通報，至九紋龍家中調查他的下落，通報消防隊破門而入後，在浴室外面發現九紋龍的遺體，由於現場大門反鎖、窗戶也無被破壞痕跡，財物無損失，暫無發現他殺跡象，初步判定九紋龍是因身體不適撞到硬物而死，然詳細情況要等驗屍報告出爐才能證實。

九紋龍一生拍過不少作品，最後一部電影是2012年上映的電影《紮職》，片中與譚耀文有精彩對手戲，他為人海派、有義氣，與白彪、洪金梅（祥嫂）、雷宇揚等人是好友，驟逝消息傳開後，已有朋友在臉書替他設置粉絲頁，大家除了紛紛發文表示不捨外，也透露想參加他告別式的意願，希望能親自送他最後一程。

(中時電子報)