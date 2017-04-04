MLB》紀念摯友 迪戈登把小費「穿」在腳上

迪戈登透過IG向設計鞋子的團隊表達謝意。(截自IG)

去年馬林魚王牌費南德茲(Jose Fernandez)船難逝世，大聯盟球星群起哀悼，小費的摯友迪戈登(Dee Gordon)更是傷心欲絕，如今新球季到來，卻不再能和好友並肩作戰，於是他除了穿上左胸前繡有他「16號」背號的球衣，還穿上鞋墊上印有小費圖樣的釘鞋，期望帶著好友的精神，繼續在場上拚戰。

「這雙鞋真的讓我很驚訝，我今年都會穿著它！」迪戈登收到鞋後，且馬上穿著它在4日的比賽亮相，並在IG上道盡對設計團隊的謝意，「感謝你們貼心的舉動，讓我能記住我的隊友小費。」而為了紀念逝去的王牌，馬林魚也選擇在今年球季，讓全隊穿上繡有「16號」的球衣出賽。

不只迪戈登，總教練麥汀利(Don Mattingly)也不時想起小費，「我們很想念他，總會在吃晚餐時提起他，想起很多關於他的點點滴滴。」開幕戰這天，馬林魚棒球事務總裁希爾(Michael Hill)也穿上繡有小費背號的外套現身球場，期望用小費的方式去享受比賽，「這是能喚起關於他的一切的最佳方式！」

「這支球隊真的很團結！」當時還沒到馬林魚的新同學的史崔利(Dan Straily)，表示僅是聽聞這個消息；不過如今加盟魚軍，他對球隊展現出來的向心力感到驚訝，「這支球隊每個人都為了彼此努力，而不只是為了自己，這真的很令人驚艷。」

(中時電子報)