嘉縣4天墓地火警超過130起 消防員自創打油詩欲斷魂

嘉縣4天連假火警逾百起，消防隊員疲於奔命。（呂妍庭翻攝）

4天連假進入尾聲，但嘉縣多處墓區火警仍頻傳，累計4月1日至今，嘉縣消防局已接獲超過130多件火警通報，消防員忙到疲於奔命，有消防員為此還改寫大家朗朗上口的《清明》唐詩，並上傳臉書，表達消防員無奈心境。

嘉縣消防隊員侯建源在臉書PO出改篇詩文，「清明時節雨紛紛，消防隊員欲斷魂，借問怎會燒起來，路人謠指自燃地」，表示清明節消防隊面臨的處境就像遍地烽火，疲於奔命，層出不窮，應接不暇........，頗為無奈地說「清明應該是消防的最旺日」，PO文獲得許多消防員同感共鳴。

(中時)