疑犯躲警查緝 槍毒丟包友人隔壁陽台
46歲李姓男子1日晚間到桃園市大園區大觀路1處出租套房，見朋友不在就自行進入休息，恰好與前來收房租的房東發生口角，李男眼見房東報警，將隨身包包丟至隔壁的陽台，最後員警上門時，順利躲過查緝。不過，警方事後發現，李男丟掉的包包，裡頭有1把土製霰彈槍、2發子彈及1小包安非他命，循線將其逮獲，全案依槍砲罪、毒品罪嫌移送偵辦。
警方調查，李男辯稱要借槍給朋友，前往友人住處時，他見房門沒關，就進入房內休息。房東恰好前往收租時，發現有陌生男子入內，2人發生理論，房東氣得打電話報警。
李男擔心擁槍一事遭警方查緝，就將包包丟到朋友租屋處的隔壁陽台，警方上門排解後，李男就自行離開。
隔壁戶事後發現陽台多了一包槍、毒，嚇得報警。大園警方獲報調閱監視器追查，發現包包是李男所有，向桃園地檢署聲請拘票，3日晚間前往李男家中將其拘提到案。李男在押解途中，疑似太過緊張而心臟病發，所幸送醫後無大礙。
李男坦承毒品為他所有，但土製霰彈槍及子彈，則是10年前一名綽號「阿狗」的友人交付保管，目前雙方已無聯絡，訊後被依槍砲罪、毒品罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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