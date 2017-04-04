跳草叢尿尿 遭查獲毒咖啡包112包

曾姓男子開車臨停尿尿，遭查獲112包毒咖啡。（曹明正攝）

32歲有槍砲、強盜前科的曾姓男子4日深夜開著黑色雙B名車，在龍文、大順路，因尿急跳進草叢尿尿，遭高巿警鼓山分局龍華所查獲毒咖啡包112包，重1486公克，經初篩為安非他命，曾男表示是要自己吸食，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)