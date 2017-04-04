違停不服取締咆哮警「我尿個尿你開什麼單」

吳姓男子開車違停在西子灣公車亭前，因不服取締遭依妨害公務等罪送辦。（曹明正翻攝）

高巿警鼓山分局3日下午在西子灣執行交通疏導，發現有自小客車違停在公車亭前，逕行舉發開單時，吳姓駕駛突然跑來咆哮「我尿個尿你開什麼單」還動手要看警員臂章，最後被壓制上銬，依妨害公務等罪送辦。

(中時)