疑自摔撞上違停機車 男騎士送醫不治

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騎士摔車後撞上停在路邊紅線的5部機車，現場一片凌亂。（譚宇哲翻攝）

騎士疑因不明原因自摔，警方鑑識人員到場採證。（譚宇哲翻攝）

新北市69歲梁姓男子今天上午7時許騎車行經五股區成泰路四段，疑因不明原因自摔，人車伴隨加速度撞上停在路邊的5部違停機車，梁男當場失去呼吸心跳倒臥路邊，警方獲報到場將梁男緊急送醫，但仍宣告不治。

警方表示，梁男經抽血確認沒有酒駕，由於附近監視器畫面並未拍到撞擊過程，僅在路面發現一道刮痕，正進一步找尋目擊者，以釐清事故發生原因。

(中時)