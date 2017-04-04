蔡其昌開直播「瞇新聞」 首集聚焦空汙議題
臉書直播已是名人常態，不過立法院副院長蔡其昌近期將推出帶狀的直播時段「瞇新聞」，周三首集開播將與立委開公聽會，聚焦中南部長期飽受的空汙議題。由於是帶狀節目，蔡的團隊未來也考慮邀請不同型態的來賓，蔡其昌則擔任主持人，跟選民、來賓話家常。
蔡其昌辦公室新媒體部主任蔡克斯表示，過去在媒體上露臉多半是電視台受訪，不過蔡其昌的臉書粉專共有17萬餘人，是很大的母體數，近期想嘗試不同以往的選民互動型態，所以團隊發想設立帶狀的直播。
蔡克斯說，雖然設備陽春，僅有DV與筆電，但美編後製會上圖表，盡量讓畫面看起來像是節目；直播首集選擇中南部都「很有感」的空汙，屆時將邀請關心此議題的立委與學者，網友也能在直播即時回應，與來賓互動。
至於節目名稱，蔡克斯解釋，由於蔡其昌眼睛小，大家都以為他在瞇眼睛，素有「瞇瞇蔡」之稱，目前直播節目會先暫定為「瞇新聞」，希望能增添趣味。
(中時)
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