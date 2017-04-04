NCAA》連兩年決賽攻超過20分 最強妖衛貝瑞
現年22歲的喬貝瑞(Joel Berry II)，4日攻下22分、3籃板、6助攻，帶領北卡大學71比65擊敗岡薩加大學，他不但如願奪得NCAA總冠軍，並且獲選MOP殊榮，更為驚人的是，他連續兩年在NCAA決賽攻下超過20分，被譽為NCAA史上最恐怖的妖衛，同時也被視為灰熊康利的接班人。
身高只有183公分的貝瑞，是北卡大三的先發主控，去年就帶領北卡殺進總決賽，但卻被對手傑金斯絕殺，74比77飲恨不敵維拉諾瓦大學，該役貝瑞攻下20分、3籃板、4助攻。
今年北卡捲土重來，冠軍賽面對來勢洶洶的黑馬岡薩加，上半場陷入苦戰，直到終場前1分40秒才靠著傑克生的三分打超前，進而贏得隊史第6冠。
根據統計，北卡前面所得62分當中有31分來自於貝瑞的得分以及助攻，全隊在三分線外出手27次只命中4球，而這4球都是出自於貝瑞的手中，可見得貝瑞的重要性與價值。
此外，貝瑞也是繼比爾華頓在1972-73效力於UCLA時代之後，連續兩季在總冠軍賽攻下超過20分的球員。
2001年幫助杜克摘下NCAA冠軍，2002年NBA選秀榜眼的傑伊威廉斯，沒想到只打完一個球季就因為車禍受傷斷送了大好生涯，目前擔任評論的威廉斯認為，貝瑞是一位能投三分球，又能有效執行擋切戰術的好球員，每次他一踏進球場就具有感染力，能幫助隊友們提升一個檔次的戰鬥能力，他雖然速度不是很快，但他的魅力如同灰熊的康利，擁有魅惑敵人的能力。
(中時電子報)
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