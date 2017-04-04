否認是跟蹤狼 嫌犯指甲、鐵頭功攻擊警
35歲曾姓男子3日晚間11時許，疑似在新北市中和區興南路一段跟蹤張姓女子，張女慌張跑入速食店內報警，中和警分局南勢派出所警員盧致嘉、翁睿嶸獲報趕至，張女指證歷歷「就是他一直跟蹤我！」
曾男矢口否認有跟蹤、拒絕提供任何證件，警方盤查過程中，曾男利用身體撞擊盧員胸部要逃離，盧員立即將他壓制逮捕，壓制過程中曾男不斷用指甲、頭部攻擊，造成盧員臉部、頸部、右手腕多處撕裂傷。
曾男否認有跟蹤，對於為何攻擊警員一概不答、沉默不語。警訊後今（4）日下午依傷害、妨害公務、違反社會秩序維護法第89條無正當理由，跟蹤他人移送地檢署偵辦。
(中時)
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