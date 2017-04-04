吸毒傷到腦智力損 酒促界全智賢全崩毀
台中一名20歲酒促小姐原本外型酷似韓國女神全智賢，去年底一場轟趴，邊拉K邊喝俗稱「浴鹽」的毒咖啡，K歌K到一半突然休克昏迷，友人嚇得將她送到醫院急診，搶救3個月後雖保住一命，但因吸毒導致腦部嚴重出血受創，男友黯然離去，雙十年華從此變調，醫師提醒年輕人「毒品千萬碰不得」！
中國附醫毒物科主任洪東榮說，這名女子到院時高燒攝氏39度、腦部大出血休克昏迷，緊急開刀止血後，又出現急性肝、腎衰竭，一度命危，經搶救3個月後病況穩定，但女子因腦部重創、智力受損，生活也無法自理，住院期間原本癡情陪伴的男友，也在她出院後消失無蹤，現在回診都由老父與外籍看護陪同。
女子父親跟醫師說，女兒身高165公分、皮膚白皙，友人都說她酷似韓劇「來自星星的你」女主角全智賢，本以為有天可以當「星爸」，未料女兒因毒品人生變黑白。
洪東榮認為，台北跟新竹都曾發生食用浴鹽喪命個案，尤其碰到連續假期，各院急診室這類中毒患者就會激增，「該院1個月就有超過20個從汽車旅館、PUB或飯店送來16~30歲不等的年輕中毒個案。」
洪東榮表示，含有安非他命中卡西酮成分的「浴鹽」，因透明晶狀顆粒，外觀類似泡澡用的「浴鹽」得名，卡西酮的毒性對人體心血管傷害很大，但不肖人士將之加到咖啡、糖果或飲料內，讓食用者陷入中毒危機中，提醒年輕人千萬不要好奇使用。
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(中時)
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