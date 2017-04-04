瞬間血崩褲被染鮮紅 陳子玄嚇傻：像拍八點檔
八點檔女星陳子玄上月剖腹產下兒子「棉花糖」，升格當新手媽媽，她產後也不時分享育兒生活，但陳子玄今（4日）卻透露，日前經歷大量出血「短短30秒的時間，我的褲子已經被染成一大片鮮紅色」，血流量實在太誇張，陳子玄當下覺得自己好像在拍八點檔，她至今回想起當時狀況仍心有餘悸。
陳子玄時常分享坐月子大小事，不過她卻透露，日前抱兒到醫院複診時，就在她走出電梯那一刻瞬間血崩，陳子玄在臉書寫下：「就像打開的水龍頭一樣停不了⋯一股強烈熱流不斷湧出，短短30秒的時間我的褲子已經被染成一大片鮮紅色」，不只路人嚇壞，連陳子玄自己也嚇傻，當時她抱著「棉花糖」站在原地，不知如何是好。
事後經由路人和護理人員熱心協助，陳子玄照超音波後夾出八公分大的血塊，她也向醫生表示，她前一天有吃到少量薑絲的鱸魚湯，醫師解釋：「有一些產婦的體質可能特別敏感，薑絲就會造成活血過多的現象。」陳子玄分享自身經驗，呼籲產婦要多加注意飲食，而她經過休息後，身體也已恢復正常。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
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