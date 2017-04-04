豬哥亮情況好轉！病房傳出輕鬆聊天笑聲
綜藝天王豬哥亮上週驚傳因大腸癌病危入院，兒女謝順福、謝金燕、謝金晶三人都日夜守候，謝金燕帶來19歲的兒子替豬哥亮打氣，謝金晶則南下點燈替父續命，在親情加持下，上周末傳出豬哥亮狀況好轉，媒體昨(3日)也報導豬哥亮病房內傳出笑聲，可見病情果真有越來越穩定的跡象。
豬哥亮上週驚傳病危住進台大醫院，對於病情走向，各家媒體說法不一，《中國時報》日前報導豬哥亮並非如外傳住進安寧病房，而是在直腸外科單人病房接受安寧照護，需使用氧氣罩，因家屬不開放探望，許多藝人朋友這段期間也常透過媒體向豬大哥隔空打氣，盼早日康復。
昨據《自由時報》報導，豬哥亮病房內傳出笑聲，隱約聽到一女聲表示：「要小心喔」，還有兩男分別說著台語和國語，而說國語的男聲聽似年紀較輕，聊天氣氛輕鬆自在，但謝金晶唱片公司不願回應，僅表示要留給藝人私人空間，不了解豬哥亮病情如何。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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