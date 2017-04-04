三月三側記》歌舞聲消融距離 五彩絲線織起兩岸情

花蓮豐濱鄉民俗歌舞團在南寧市的桂台各民族的歡度晚會上，跳起傳統牽手舞，氛圍活潑歡樂。(楊婕)

廣西壯錦與台灣太魯閣錦歷史文化展在廣西南寧市舉行，透過五彩絲線，把兩岸的兩個少數民族牽繫到一起。圖為工作人員展示壯太錦。(中新社)

高歌、舞蹈、熱情!如同西方嘉年華一般，廣西人們也用最歡欣的心情來迎接一年一度的「壯族三月三」，全城載歌載舞，來自各方的少數民族共襄盛舉，而在整個節慶期間，台灣原住民的也沒缺席，他們獻歌、拿出舞蹈絕活，用交織的絲線、一筆一畫勾勒出兩岸最純粹的情誼。

比起複雜的政治，兩岸民間交流顯得更為溫暖與純粹，在廣西三月三的少數民族盛大活動中，能清楚看見兩岸同胞們最為單純的情誼，這裡不聊嚴肅的政經議題，而是用歌舞來做交流，從孩童到青壯年；從學生、藝人到藝術家，跨足舞蹈、繪畫、織布、體育，歡樂的笑聲在廣西的校園、城市中此起彼落，心中的距離在一場又一場的表演中消融，肢體的互動為兩岸留下了一幅幅美麗的畫面。

花蓮北濱國小和南寧濱湖路小學在音樂交流後，牽手繞圈玩在一起，笑容滿面。(楊婕攝)

太魯閣族原住民伊祭．達道，渾厚的嗓音唱出滿滿情感。(楊婕攝)

花蓮高工在來賓市的阿美族歌舞，氣勢十足。(楊婕攝)

●阿美族歌舞 消融距離

眼睛周圍畫上粗黑的線條、身著以熱情大紅為主的繽紛服飾，一開場便相當有氣勢，不論是花蓮高工殺氣十足的編舞還是豐濱鄉民俗歌舞團大陣仗的歡樂演出，阿美族為三月三帶來的舞蹈讓人目不轉睛，在舞台上，兩岸表演團體以歌舞共慶，歡樂氣氛感染全場，花蓮高工校長葉日陞就認為，透過這樣的文化交流，能讓彼此親近感增加、更加了解。而在日前的武鳴三月三開幕儀式上，南寧市武鳴區黨委常委龐前輝在接受訪問時也表示，兩岸一家親，文化是同跟同源，他相當希望台灣同胞能常到這裡一起交流。

廣西博物館的「桂花與壯太--壯錦太魯閣錦歷史文化展」，展出來自台灣的太魯閣錦與壯族特色錦織，展期至6/29。(楊婕攝)

●7年之約 「壯太錦」織起兩岸情

兩岸情，可以顯示在人與人之間的互動上，也可以呈現在織布上，在南寧市的廣西博物館裡，一匹精美的「壯太錦」，讓有著一個海峽之隔的台灣太魯閣錦與廣西壯錦相連了起來，故事來自七年前，花蓮秀林鄉的連美惠和館長吳偉峰相識後來到廣西，頭一次看到了壯錦，雙方對於太魯閣錦與壯錦的高相識度感到驚嘆，於是相約再互訪了解彼此的織錦，連美惠用了將近三年的時間，將太魯閣錦與壯錦的花紋融合，完成了長達8公尺的「壯太錦」，並在今年壯族三月三的節日期間亮相，兩岸的傳統工藝，透過五彩的絲線沒有隔閡的融為一體，也把兩岸的兩個族群，牽繫了一起。

(中時電子報)