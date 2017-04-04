推蔣萬安選台北市長不假？藍地方要員：反正...
縣市長選舉將在明（2018）年舉行，前陣子傳出國民黨基層建議可由青壯世代出征，其中立委蔣萬安更被點名角逐台北市長；對此，有國民黨地方要員透露，這個消息恐非空穴來風，藍營的確可能推出1、2名年輕人參選縣市長。
這名藍營地方要員告訴《信傳媒》，反正那些地方也選不贏，不如讓後生晚輩藉此累積實力。而對於被點名一事，蔣萬安日前曾回應，覺得自己還欠缺磨練，所以暫時沒想過參選，若黨仍決定徵召，到時會再看看，但其身邊的人明確表示，他不可能接受縣市長提名。
該親近蔣萬安的人士解釋，他並非不選縣市長，而是現在這個時機點還太早，對他來說，現階段最重要的事，是成功連任立委；另名國民黨人士則補充，當初的規劃，本來就是要讓蔣萬安先在立院站穩腳步，累積專業和實力，最好是等柯文哲卸任後，再考慮參選時機。
(中時電子報)
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