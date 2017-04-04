屁孩偷車學路駕 誤踩油門撞毀5車
新北市16歲林姓少女與14歲連姓少年今天凌晨結伴出遊，竟一時興起偷走路旁未鎖的廂型車，在五股、蘆洲一帶輪流危險駕駛一整夜，直到上午6時許連少開車行經五股成泰路時，因錯把油門當剎車，車輛暴衝撞上2輛汽車、3部機車，一名騎士遭波及受傷，警方已連繫2少家屬，釐清相關肇責。
警方調查，林女與連男互為朋友，今天凌晨1時許2人結伴在五股區凌雲路上閒晃，見一輛廂型車車門敞開鑰匙未拔，竟起興起歹念將車發動開走，隨即在蘆洲、五股一帶輪流駕駛試車。
2人徹夜駕車狂歡，今晨6時許欲將車開回原處停放，卻在成泰路三段577巷口準備右轉進凌雲路時，連男不慎將油門當成剎車踩下，導致車輛突然暴衝撞上2輛路旁的汽車及經過的3部機車，造成一人受輕傷送醫。
警方表示，2少起初謊稱車子是家人的，但經查閱車籍資料，發現車主姓氏與2人不符，幾經勸說，2少才坦承偷車；目前警方已通知車主及2少家屬到所，以釐清相關肇責。
(中時)
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