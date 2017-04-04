舒淇踏青 發錯沒P圖真實照

舒淇曬照，意外把「對比照」都貼上。（圖／取自IG）

女神舒淇向來喜愛在網上和粉絲分享生活照，她今（4日）曬出外出踏青的美照，一連幾張照片中，不少網友都讚她青春洋溢。不過有幾張照片卻是沒有修過的原圖，被揶揄是否太大意發錯，但舒淇其實只是把雀斑修掉，整體而言還是很逼近真實。

舒淇今天在Instagram上貼出一組美照，戴著帽子的她還是美美入鏡，但私下的她工作以外鮮少會濃妝豔抹，因此這組生活照就很真實。可粉絲發現女神這組照片出現「對比照」，一樣的照片卻有修過與沒修過的，不過其實就只差在舒淇修掉雀斑，整個人看來還是沒有太大差別。

(中時電子報)