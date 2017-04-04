大葉大學「垂直起降固定翼無人機」奪創意競賽第1名

大葉大學無人機團隊勇奪「2017台灣無人機創意設計競賽」創意組第1名。(鐘武達翻攝)

大葉大學無人機隊長陳埔生（左）與電機系主任黃俊杰（右）實地操作無人機。(鐘武達翻攝)

大葉大學電機系師生研發的垂直起降固定翼無人機飛行英姿。(鐘武達翻攝)

大葉大學電機工程學系主任黃俊杰、老師陳慶順、碩士生陳埔生、博士生黃文豪與系友荊元武、莊豐嘉組隊挑戰日前在台南舉辦的「 2017臺灣無人飛機創意設計競賽」，團隊研發的「垂直起降固定翼無人機」一舉飛出創意組冠軍。

電機系碩士生陳埔生是無人機隊隊長，從小就是飛機迷，國中開始嘗試自己組飛機，現在更是摸透了飛機的原理。他說，4軸飛行器的飛機可以垂直起降，比較不受地形限制，固定翼飛機可以飛得比較遠，也省電。

這次參賽的無人機，結合這兩種飛機的優點，可以原地垂直起降，滑翔機型的機翼也能依靠熱對流飛行，更具續航力。他說，團隊更新增自動導航程式，事先設好路徑，讓無人機不需人工遙控就能自動飛行，遠端監控系統也會隨時回報電池狀況，不用擔心電力不足摔機。

無人機的用途很廣泛，除了空拍與觀測，也可用來運送救難物資到偏遠地區或噴灑農藥。他表示，這台小型的垂直起降固定翼無人機只是起點，期許未來可以發展成用來防救災的大型飛行器。

黃俊杰說，「臺灣無人飛機創意設計競賽」是科技部、國家發展委員會指導，台南市政府、成功大學、中華民國航空太空學會、台灣無人機應用發展協會、空軍官校共同主辦的國際型賽事，今年已邁入第11屆，新加坡、泰國、香港與台灣等90多支隊伍參賽，競爭非常激烈。

大葉大學團隊的無人機兼具垂直起飛與熱對流飛行的優點，在想法及技術上都有所突破，因此能夠在激烈競爭中脫穎而出，把第1名的榮耀留在台灣。

(中時)