營救李明哲 妻李淨瑜10日赴北京
民進黨前黨工、NGO工作者李明哲因涉及「危害國家安全活動」，正被大陸有關單位調查。李明哲妻子李淨瑜今召開北京行說明記者會，表示將搭乘本月10日中午1時起飛的長榮航空，前往北京拜訪國台辦、監察院，營救李明哲。至於是否擔心無法入境，她表示，相信大陸不會為難一位妻子營救丈夫的訴求。
李淨瑜表示，李明哲被逮捕迄今已達17天，這段期間各式小道消息不斷，從涉及疆獨暴力恐怖行為到買春，各界建議的應對方式從冷靜沉默的耐心等待，對北京政府卑躬屈膝以免觸怒當局，到花錢消災委託有力人士協助，彷彿置身白色恐怖時期受難家屬任人宰割的悽苦。
對於陸委會、海基會在事發迄今所進行的協助，李淨瑜表示，陸委會與海基會迄今都無法給予任何有意義的訊息，及確切具體的救援協助計畫，甚至連藥都無法送到。
李淨瑜已於上月31日發出聲明，放棄聘任大陸律師為李案辯護，並表示將前往北京營救李明哲，強調見到李明哲前，所有的供詞與陳述，她都一概不予承認。
(旺報)
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