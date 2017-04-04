吉野家搶攻宅經濟 推出全新冷凍牛丼、茶碗蒸組

我要評比

「吉野家冷凍牛丼」操作便利，強調美味不打折，包裝內含5袋，售價425元／盒。（圖片提供／吉野家）

現代人工作忙碌，平日以外食為主，休假待在家又想吃美食怎麼辦？台灣吉野家看準消費習慣改變，以「宅經濟 吉便利」為主題，推出全新「吉野家冷凍牛丼」與「吉野家茶碗蒸組」2種商品，搶攻宅食族商機。

新品「吉野家冷凍牛丼」、「吉野家茶碗蒸組」4月10日起於全台吉野家門市（含黑い吉野家、白い吉野家）現貨供應，喜愛網路購物的消費者也可在各大購物商城下單，將宅經濟發揮淋漓盡致。

「吉野家冷凍牛丼」主打便利性，僅需將調理包隔水加熱或微波後鋪於白飯上，熱呼呼的牛丼料理上桌，強調美味不打折;另一款「吉野家茶碗蒸組」以鰹魚為基底，加入新鮮蛋汁搭配雞肉、香菇、玉米與魚板製作，採加熱即食方式，初嘗雞蛋滑順口感與鰹魚香氣在口中環繞，雞肉特有嚼勁增加層次。

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