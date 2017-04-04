李準基認戀小1歲全慧彬！女方別墅約會甜跨新年

韓媒報導李準基密戀全慧彬。（圖／達志影像）

媒體多次目擊李準基、全慧彬約會。（圖／取自DISPATCH韓娛王微博）

李準基今年1月曾來台辦見面會。（圖／中時資料照片）

34歲韓國男星李準基去年演出《步步驚心：麗》四爺一角，和IU一度傳出假戲真做，當時李準基公司火速否認，今(4日)韓媒再爆李準基的交往對象其實是3年前和他合作《朝鮮神槍手》、小他1歲的全慧彬，兩人地下情已長達兩年，經常在女方位於江原道的別墅約會，兩人今年還相約在那裡跨年，而公司剛剛已經代為認戀。

李準基剛出道時演出《王的男人》電影走紅，2010年毅然決然入伍，2年後重返演藝圈，2014年演出《朝鮮神槍手》，去年與該劇女二全慧彬數度傳出密戀，但雙方都透過公司否認，形容彼此只是好友。

今據《Dispatch》報導，李準基、全慧彬近來頻被目擊到對方家約會，上月月中全慧彬從南美洲返國，李準基後腳便現身女方家，歡迎女友回家，兩人還被拍到一同參加友人聚會，李準基怕被認出戴著口罩，全慧彬則露出整張臉，長久觀察下來，李準基和全慧彬常輪流開同一部保時捷，全慧彬的愛犬偶而也會交由李準基幫忙帶，可見關係匪淺。

對此傳聞，雙方公司稍早發聲明回應，兩人前年因拍電視劇傳緋聞，但當時只是好友，2016年上半年，雙方正式交往，因彼此有很多共同點而產生好感，並請大家祝福兩人，繼續支持兩人今後的活動，給予應援。

(中時電子報)