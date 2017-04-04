李準基認戀小1歲全慧彬！女方別墅約會甜跨新年
34歲韓國男星李準基去年演出《步步驚心：麗》四爺一角，和IU一度傳出假戲真做，當時李準基公司火速否認，今(4日)韓媒再爆李準基的交往對象其實是3年前和他合作《朝鮮神槍手》、小他1歲的全慧彬，兩人地下情已長達兩年，經常在女方位於江原道的別墅約會，兩人今年還相約在那裡跨年，而公司剛剛已經代為認戀。
李準基剛出道時演出《王的男人》電影走紅，2010年毅然決然入伍，2年後重返演藝圈，2014年演出《朝鮮神槍手》，去年與該劇女二全慧彬數度傳出密戀，但雙方都透過公司否認，形容彼此只是好友。
今據《Dispatch》報導，李準基、全慧彬近來頻被目擊到對方家約會，上月月中全慧彬從南美洲返國，李準基後腳便現身女方家，歡迎女友回家，兩人還被拍到一同參加友人聚會，李準基怕被認出戴著口罩，全慧彬則露出整張臉，長久觀察下來，李準基和全慧彬常輪流開同一部保時捷，全慧彬的愛犬偶而也會交由李準基幫忙帶，可見關係匪淺。
對此傳聞，雙方公司稍早發聲明回應，兩人前年因拍電視劇傳緋聞，但當時只是好友，2016年上半年，雙方正式交往，因彼此有很多共同點而產生好感，並請大家祝福兩人，繼續支持兩人今後的活動，給予應援。
(中時電子報)
關鍵字：李準基
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。