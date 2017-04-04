5千人註冊帳號 廣州網祭成風潮
清掃墓地、上香等動作，原本都只能親臨墓地進行，現在僅透過網路就能完成；打開廣州市銀河烈士陵園官網，就可看到「網上拜祭」的選項，點擊進入「烈士拜祭區」或「公眾拜祭區」，就能夠為烈士或自己的親人通過送虛擬鮮花等方式祭拜。
銀河烈士陵園的負責人說：「從去年清明節期間開始推出以來，這種網路和祭拜融合的新服務，吸引眾多市民前來諮詢、辦理。」，據統計，目前網頁瀏覽量已超過15萬次，共有近5600人註冊公眾祭拜帳號。
「烈士拜祭區」向所有人開放，目前共有120多位烈士可供祭拜。而「公眾拜祭區」則是專屬於個人的祭拜網頁。申請人需要簽署相關紙質協議，3個工作日內經審核通過後，就可使用帳號、密碼登錄，在祭掃頁面增添先人資料、進行祭拜活動等。
銀河烈士陵園有關負責人表示，這種方式倡導的是簡約、綠色的祭拜新風潮，不僅能表達哀思，也有利於生態殯葬理念的推廣和傳播。
(旺報)
關鍵字：廣州網祭
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