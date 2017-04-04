光頭成金字招牌 巨石強森一張圖洩不留髮原因

巨石強森說明不留髮原因 。(圖/達志影像)

好萊塢男星巨石強森，銀幕上展現充滿男子氣概的硬漢形象，可以說是擄獲不少粉絲的心，尤其一顆大光頭和結實肌肉，早已成為他的金字招牌，不過始終不留頭髮，也成為粉絲心中長久的疑惑，對此他親自在推特上解答所有問題。

巨石強森推特全文。(圖/巨石強森推特)

巨石強森推特轉發有關美式足球粉絲專頁貼文，並附上年輕時參加美式足球賽事的Gif動圖，照片中只見眉頭深鎖遙望遠方，似乎心事重重的模樣，也讓他寫道「為什麼我喜歡Gif動圖，我不是禿頭才選擇光頭，而是頭髮界於爆炸頭和羊駝的蛋蛋間」，間接透露頭髮不好整理、才會一直頂著大光頭，而他昔日參賽照片被人惡搞說成「當你過了周末假期，周一看到銀行帳戶就是這表情」，也讓網友直呼太有理了。

(中時電子報)