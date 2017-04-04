習川會後赴陸救夫 李凈瑜10日啟程北京

李淨瑜4日表示，將於4月10日單獨前往北京尋找李明哲，希望北京政府不要阻饒。（鄭任南攝)

由於陸委會與海基會沒任何有意義的訊息，連藥品都無法送達，北京政府也無明確資訊，因此李淨瑜決定於4月10日單獨前往北京尋找李明哲。（鄭任南攝)

前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲被大陸當局以危害國家安全為由拘留。其妻李凈瑜下周一將隻身前往北京，盼能拜會國台辦及其他必要單位，以查知李明哲下落。

李凈瑜今天下午舉行「中國，即刻釋放李明哲」記者會，說明北京行。李凈瑜表示，陸委會及海基會迄今都無法給她「有意義的訊息」，以及具體援救計畫，甚至連高血壓的藥都無法送到；而北京亦冷酷不給予明確消息，完全違反文明國家應有的法治態度，因此才決定前往。

李凈瑜相信，中國大陸作為泱泱大國怎可逮捕人，卻不敢公開其下落；她也相信，北京政府不至於野蠻到為難一個弱女子，基於人權人道的正當請求，而阻撓她入境。

談及先生消息，李凈瑜表示，李被捕迄今已17天，各種小道消息紛至沓來，訊息中被羅織的罪名包括涉及疆獨暴力的恐怖行為到買春；對她的建議也從冷靜等到到對北京政府卑躬屈膝，甚至請花錢消災請有力人士協助，讓她承受彷彿白色恐怖受難者家屬之淒苦。

李凈瑜也說，清明連假結束後，她將親自拜會陸委會、海基會，尋求具體且明確的協助，讓此行更加完備。又或者，他們應明確告知是否「無能」或「不便」協助。

至於為何選擇10日啟程，李凈瑜則表示，因剛好碰到清明掃墓、全國放假，接著又到中美兩國領袖會議，中國大陸主席習近平不在北京，為避免不必要的聯想與困擾，才決定10日出發。

她也說，她積極想營救先生，但不能因為個人干預國際大事，強調「我去北京不是去鬧事」，希望各位媒體理解。

(中時)