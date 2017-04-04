當你登上飛機後 這8件事先做才有保障
通常大家登上飛機，找到座位後，會先做哪些事？準備睡覺？還是等待空服員發餐？事實上，國外旅遊網站《SMARTER TRAVEL》就建議，如果你能在坐下的那一刻起，先做這8件事，對於自身安全與健康就會多一份保障。
1、消毒個人所屬區域
由於飛機是封閉的公共場所，機艙內的細菌非常多，據微生物學家估計，機位前方的托盤桌，每平方英寸約有2,155個菌落形成單位（colony-forming units；CFU）；而機場內的廁所，則是每平方英寸約70個。因此，建議隨身帶著一些消毒濕紙巾，擦拭像是托盤、座椅靠背、扶手等可能接觸到的機上硬體設施。
2、調整通風口位置
在密閉空間的情況下，若機上有人攜帶傳染性疾病，被傳染的機率就相對很高。為避免被傳染，登機坐下後，你應調整頭上的出風口，將其設為低或中等的風量，讓風直接向下吹，只要腿部能感受到空氣在流動就對了!
3、計算與緊急出口間的行數
沒有人希望有意外發生，但若真的不幸，多一層準備就可提升存活機率。因此，計算你座位與最接近緊急出口之間的行數，相當重要。試想一下，當你只有90秒的時間撤離一架正在燃燒的飛機，你必須通過煙霧迷漫與黑暗的客艙逃離現場，此時，你絕不想浪費寶貴時間在慢慢找出口。
4、檢查救生背心
雖然機組人員在飛行前，都會檢查每個座位上的用品，但在密集航班間，有時則不會；且有些惡質的乘客會偷走救生背心，所以登機後，馬上檢查座位下是否有救生背心，是有其必要性。
5、準備好你的飛行用品
上飛機後的舒適度也很重要，當你將個人行李放置上方置物箱前，應該確認飛途中會用到的眼罩、頸枕等個人物品有先拿出來，免得有需求時，還要起身去拿，徒增不便。
6、戴上耳機
如果你不想在飛途中和旁邊的乘客交談，坐下來後，你可戴上耳機，即便沒聽音樂也行，因為此動作普遍被認為是傳達一項訊息，「請別找我說話。」
7、嚼口香糖
當飛機起飛和降落時，有些人的耳朵會感到疼痛；要緩解此情況，可於起降前嚼口香糖，就能幫助耳朵適應氣壓的變化，不會過於不適，同時也能在落地後保持好口氣。
8、確認前方電視正常
當飛長途時，前方的電視可說是殺時間救星，因此，若你是很需要這些娛樂的乘客，登機後可先檢查其是否正常運作；當發現壞掉時，可向空服員反應，或許有可能將你換到另一個座位上。
(中時電子報)
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