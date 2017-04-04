女兒離家失聯4年 單親媽親情聲聲喚
大甲區福德里53歲單親陳姓婦人，靠著打零工照顧家人及拉拔女兒長大，老父及失明的哥哥相繼過世，議員吳敏濟向社福團體爭取喪葬補助費用，知悉唯一的女兒因誤會負氣離家，至今4年多音訊全無，4日前往探視，希望母女倆早日團圓。
單親陳姓婦人多年來獨自長期照顧老父親、失明哥哥及拉拔女兒長大，一家四口生活皆靠打零工維持生計，樂觀的陳婦表示，自己白天在食品工廠上班，下午當清潔人員，有時會撿拾回收補貼家用。
陳婦指出，2011年女兒小蓉（化名）在台南讀大學，因學校成績問題2人有口角，女兒負氣離家，隔年到宜蘭工作處找到人，母女倆因誤會發生嚴重衝突，從此之後女兒音訊全無，至今已4年多，陳婦日夜企盼27歲的女兒回家團圓，親情喊話直呼「有什麼誤會回家說，不要活在過去！」
吳敏濟指出，單親陳婦家境清寒，一肩扛起家中生計，無怨無悔照顧生病的家人，日前其哥哥往生，特別向社福團體爭取一筆喪葬補助費用，近日前往關心並致贈慰問金時，知悉女兒早已離家出走，他疾呼社會局能介入協助，也希望母女倆早日破鏡重圓。
(中時)
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