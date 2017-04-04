台中收容園區遭祝融 300隻流浪狗將斷炊

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沙鹿區流浪動物收容園區慘遭祝融，倉庫內的器材及飼料全數付之一炬。（陳淑娥翻攝）

沙鹿區流浪動物收容園區流浪狗面臨斷炊，盼各界善心人士伸出援手。（陳淑娥翻攝）

台中市沙鹿區竹林路流浪動物收容園區，2日慘遭無名火燒毀工作間及庫房，器材及逾70包飼料全數付之一炬，所幸園區所有狗兒逃過一劫，但卻面臨斷糧危機，包括定點餵食的200隻，園區希望善心人士伸出援手，幫助300隻流浪狗度過難關。

台中市希望愛生命關懷協會總幹事詹宗麟表示，流浪動物收容園區總共收容百餘隻狗兒，40隻因去年風災暫時外移，園區目前有60餘隻毛小孩，還有在大坑定點餵食的200多隻流浪狗，全靠這些狗食過活。

詹宗麟表示，2日午後遭祝融之災，倉庫內的狗食及器材全部付之一炬，僅剩倉庫外的10餘包飼料，只能再撐2天，300餘隻流浪狗面臨斷炊，園區因火災呈現斷水及斷電狀態，須靠人力將水運送過去，希望社會善心人士能及時伸出援手，幫幫牠們度過難關。

動保處長林儒良指出，接獲訊息後今天下午將派員，運送每包20公斤的狗食共10包到流浪動物收容園區應急，希望能暫時解決燃眉之需。

(中時)